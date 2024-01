Clear Blue Technologies International Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Clear Blue -Venture-Aktie beträgt aktuell 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 21,43 eine Überverkaufssituation, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Clear Blue -Venture-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,05 CAD mit dem aktuellen Kurs von 0,08 CAD. Diese Abweichung von +60 Prozent führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem ebenfalls eine Abweichung von +60 Prozent vorliegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Clear Blue -Venture in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Obwohl in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.