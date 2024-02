ClearSign Combustion Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Clearsign: Unterperformance in verschiedenen Kategorien

Der Aktienkurs von Clearsign verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,77 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 407,24 Prozent, was bedeutet, dass Clearsign in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -373,46 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors, der eine mittlere Rendite von 244,31 Prozent erzielte, liegt Clearsign mit einer Unterperformance von 210,53 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Clearsign ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Clearsign als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt bei Clearsign 60,36 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 56,24, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese zum aktuellen Kursniveau 0 Prozent, was 17,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Clearsign eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird dabei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Clearsign von dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage um -9,17 Prozent abweicht, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei -12,39 Prozent, was auch zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.