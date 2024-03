ClearSign Combustion Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Branchenvergleich des Clearsign-Aktienkurses zeigt, dass die Rendite im vergangenen Jahr bei 44,13 Prozent lag. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor "Industrie" liegt Clearsign um 168,52 Prozent unter dem Durchschnitt von 212,65 Prozent. Innerhalb der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die mittlere jährliche Rendite 350,48 Prozent, wobei Clearsign aktuell 306,35 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Clearsign beträgt derzeit 86,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch ein neutrales Rating, da Clearsign weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Clearsign in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität für Clearsign, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Clearsign-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt eine Bewertung von "Schlecht". Der aktuelle Wert liegt bei 1,13 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,03 USD lag, was einem Unterschied von -8,85 Prozent entspricht. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem neutralen Rating, da der aktuelle Wert bei 1,08 USD liegt, was einem Unterschied von -4,63 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich somit für Clearsign eine neutrale Bewertung im Hinblick auf den gleitenden Durchschnitt.