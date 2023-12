ClearSign Combustion Aktie: Aufgepasst!

Der Aktienkurs von Clearsign hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 112,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Informationstechnologie"-Branche um mehr als 34 Prozent niedriger liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 238,36 Prozent, wobei Clearsign mit 125,49 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Clearsign-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,1 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,15 USD liegt also in ähnlicher Höhe (+4,55 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 1,04 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+10,58 Prozent). Dadurch erhält die Aktie auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Clearsign-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Stimmungsbild bei Clearsign hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Clearsign für dieses Kriterium daher ein "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei Clearsign aktuell bei 0, was eine negative Differenz von -16,97 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten erhalten.