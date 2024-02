ClearOne Aktie: Das war ja klar …

Die Clearone-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,95 USD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,92 USD, was einem Unterschied von -3,16 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,98 USD, und der letzte Schlusskurs liegt mit -6,12 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Clearone also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Clearone-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25-Wert von 59 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Clearone-Aktie.