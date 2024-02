ClearOne Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Alithya Group":

Die Clearone-Aktie verzeichnet derzeit eine neutrale Einstufung gemäß der technischen Analyse. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 0,96 USD, während der Aktienkurs bei 0,99 USD liegt, was einem Abstand von +3,13 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,96 USD erreicht, was ebenfalls einer Differenz von +3,13 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Clearone-Aktie liegt bei 64,29, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 51,11, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating auf Basis dieser Analyse.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Clearone in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,05 Prozent erzielt hat, während vergleichbare Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -2,62 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,67 Prozent für Clearone in diesem Vergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Clearone jedoch um 565,87 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Was die Dividende betrifft, so ergibt sich eine geringe Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Bewertung der Clearone-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Index, des Branchenvergleichs und der Dividendenrendite.