ClearOne Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Clearone-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 40, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Wenn wir diesen Wert mit dem RSI auf 25-Tage Basis vergleichen, zeigt sich, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine gute Bewertung für Clearone.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt: Je niedriger der Wert, desto preisgünstiger erscheint die Aktie. Clearone weist jedoch mit einem KGV von 83,11 einen höheren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was auf eine teure Bewertung hinweist.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Clearone-Aktie durchschnittlich aktiv ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für diesen Faktor.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Clearone in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +134,75 Prozent im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite um 130,68 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.