Cleantek Industries Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cleantek Industries von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit Cleantek Industries befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ermöglicht daher die Einstufung "Neutral". In Bezug auf die Diskussionintensität wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, und es ließen sich kaum Änderungen identifizieren.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich für Cleantek Industries eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,18 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,13 CAD, was einem Unterschied von -27,78 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (ebenfalls 0,18 CAD) weisen einen Rückgang von -27,78 Prozent auf, wodurch Cleantek Industries insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cleantek Industries liegt der RSI7 bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 100, dass Cleantek Industries überkauft ist. Infolgedessen erhält das Unternehmen in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft wird, während die technische Analyse und der RSI jeweils zu einer "Schlecht"-Bewertung für Cleantek Industries führen.