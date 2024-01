Cleantech Acquisition Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Nauticus Robotics wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Infolgedessen zeigt sich eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht und deutet auf eine negative Veränderung hin, weshalb die Gesamtbewertung "Schlecht" lautet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Nauticus Robotics-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut" und keine "Neutral" oder "Schlecht" waren. Das ergibt ein durchschnittliches Kursziel von 5,25 USD und somit ein Aufwärtspotential von 783,84 Prozent.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. Allerdings waren in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen von Interesse, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nauticus Robotics-Aktie sowohl kurzfristig als auch langfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für Nauticus Robotics basierend auf der Diskussionsintensität, Analystenbewertungen und dem Anleger-Sentiment.