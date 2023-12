Cleanspace Holdings Ltd Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Cleanspace-Aktie wird derzeit anhand verschiedener trendfolgender Indikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,31 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,33 AUD liegt, was einer Abweichung von +6,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,3 AUD eine Abweichung von +10 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Cleanspace also eine "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber Cleanspace eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cleanspace-Aktie weist einen Wert von 11 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 41,18, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für Cleanspace basierend auf dem RSI.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Cleanspace daher in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.