Cleanspace Holdings Ltd Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterverkauft ist. Für die Cleanspace-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 20, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 44, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Cleanspace.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Cleanspace derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 0,29 AUD, während der Aktienkurs (0,36 AUD) um +24,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 0,32 AUD in den vergangenen 50 Tagen deutet auf eine positive Entwicklung hin. Demnach entspricht die Aktie insgesamt dem Rating "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigte sich in den sozialen Medien eine überwiegend positive Meinung über Cleanspace, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Auch die Diskussionen im Netz deuten darauf hin, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Cleanspace neutral sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.