Cleanaway Waste Management Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Cleanaway Waste Management in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Cleanaway Waste Management wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cleanaway Waste Management betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 28,57 Punkten, was darauf hinweist, dass Cleanaway Waste Management überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,3, was bedeutet, dass Cleanaway Waste Management hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt daher ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cleanaway Waste Management ausgetauscht. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht ist die Cleanaway Waste Management-Aktie mit einem Kurs von 2,65 AUD inzwischen +7,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +4,33 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.