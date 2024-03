Cleanaway Waste Management Aktie: Das ist die Höhe!

Die Anleger-Stimmung für Cleanaway Waste Management ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es hauptsächlich negative Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Der Relative Strength Index (RSI) für Cleanaway Waste Management liegt bei 65,38 und wird daher ebenfalls als neutral eingestuft. Auch die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung für die Aktie, basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung.

Die Sentiment und Buzz Analyse zeigt jedoch eine deutliche Verbesserung der Stimmung in den letzten Wochen, wodurch die Aktie eine gute Bewertung erhält. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.