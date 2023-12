Cleanaway Waste Management Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Analyse von Cleanaway Waste Management zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Anlegerstimmung. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was auch zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls keine klare Richtung wider, obwohl in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Redaktion ist daher der Meinung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist, basierend auf der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Cleanaway Waste Management ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dieses Urteil gilt auch für den RSI auf 25-Tage-Basis.

Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Cleanaway Waste Management basierend auf der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2,55 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,68 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +5,1 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Ebenso ist die Aktie mit einem Abstand von +7,63 Prozent zum GD50 in den letzten 50 Tagen ebenfalls als "Gut" einzustufen. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.