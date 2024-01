Cleanaway Waste Management Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Einschätzung einer Aktie ist nicht nur von harten Faktoren wie Unternehmenszahlen abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung und Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Cleanaway Waste Management eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cleanaway Waste Management-Aktie ergibt eine Ausprägung von 53,33, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI25 beläuft sich auf 33,87, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +3,92 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Cleanaway Waste Management ergaben keine klaren positiven oder negativen Ausschläge. Es wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion ist somit der Auffassung, dass die Aktie von Cleanaway Waste Management bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.