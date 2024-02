Cleanaway Waste Management Aktie: Ist das wirklich alles?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Cleanaway Waste Management in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Cleanaway Waste Management daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,57 AUD, während der Kurs der Aktie (2,68 AUD) um +4,28 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2,6 AUD, was einer Abweichung von +3,08 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Titel für die Aktie der Cleanaway Waste Management. Der RSI7 liegt bei 23,53 und der RSI25 bei 44,78, was zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Cleanaway Waste Management eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, während es keine positive Diskussion gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Cleanaway Waste Management daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Aktie von Cleanaway Waste Management daher auf verschiedenen Ebenen als "Neutral" bewertet.