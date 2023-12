Cleanaway Waste Management Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, um mögliche Kursentwicklungen einzuschätzen. Für Cleanaway Waste Management liegt der RSI7 bei 5,26 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen liegt bei 42,42, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird es als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Cleanaway Waste Management somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von 2,64 AUD nun +7,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" angesehen. Die Aktie wird aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung in Bezug auf Cleanaway Waste Management positiv ist. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufweist. Insgesamt wird Cleanaway Waste Management daher als "Neutral" eingestuft. Die weichen Faktoren deuten somit auf einen insgesamt "Schlecht"-Wert hin.