Clean Vision Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Clean Vision-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite einen Wert von 0 Prozent, was 25,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht sie zu einem unrentablen Investment im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 25 Prozent aufweist. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Clean Vision-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,035 USD weicht somit um -12,5 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,04 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -12,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Clean Vision-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Clean Vision-Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine Veränderung zum Negativen in der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Diskussionsintensität, jedoch zu einer "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Einstufung für Clean Vision in diesem Punkt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Auch die diversen Kommentare und Wortmeldungen der letzten Tage deuteten auf positive Themen rund um den Wert hin. Insgesamt erlaubt daher die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für Clean Vision.

Insgesamt zeigt sich, dass die Clean Vision-Aktie aus verschiedenen Perspektiven betrachtet eher schlecht abschneidet, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die charttechnische Analyse, das Sentiment und den Buzz als auch die Anleger-Stimmung. Dies spiegelt sich in den Bewertungen wider, die von der Redaktion als "Schlecht" und "Gut" ausgestellt wurden.