Clean Vision Aktie: Was war das denn?

Die Clean Vision-Aktie wird aktuell charttechnisch betrachtet und der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,04 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,0294 USD liegt damit deutlich darunter, was einer Abweichung von -26,5 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein gleitender Durchschnitt von 0,04 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls deutlich darunter liegt (-26,5 Prozent Abweichung). Daher erhält die Clean Vision-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Clean Vision-Aktie einen Wert von 60,85 für RSI7 und 60,77 für RSI25, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Clean Vision derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 19,82 %. Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Clean Vision diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.