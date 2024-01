Clean Vision Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Analyse von Clean Vision-Aktien zeigt gemischte Signale. Einerseits zeigt die Diskussionsintensität im Netz eine erhöhte Aktivität, was positiv ist. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung negativ abgenommen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Clean Vision-Aktie in den letzten 200 Handelstagen auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Clean Vision-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls neutrale Werte an, was darauf hindeutet, dass Clean Vision weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher auch in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Clean Vision war überwiegend negativ, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Analyse gemischte Signale, was auf eine neutrale Bewertung für die Clean Vision-Aktie hindeutet.