Clean Vision Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung an den Börsen lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben Clean Vision auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Clean Vision in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an positiven Kommentaren über Clean Vision in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Clean Vision unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Clean Vision-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 USD. Der letzte Schlusskurs weicht um +5 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser bei 0,05 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 16 Prozent darunter liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Clean Vision. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Anhand des RSI der letzten 7 Tage liegt die Clean Vision-Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass Clean Vision weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Clean Vision eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Clean Vision kaufen, halten oder verkaufen?

