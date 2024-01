Clean Vision Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Clean Vision-Aktie bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Jedoch zeigte sich in den letzten ein bis zwei Tagen ein Interesse der Anleger an hauptsächlich negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für heute führt. Aufgrund des Anleger-Sentiments erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Clean Vision-Aktie für die letzten 200 Handelstage (+5 Prozent) und der letzten 50 Handelstage (+5 Prozent) vom aktuellen Schlusskurs (0,042 USD) ab. Daher wird die Aktie auch aus dieser Perspektive mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Clean Vision, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Clean Vision im Vergleich zur Branche der IT-Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 28,25 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Branchendurchschnitt.