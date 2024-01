Clean Vision Aktie: Endlich geschafft?

Die Clean Vision-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen technischen und Anlegerindikatoren. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,04 USD, was einer Abweichung von +5 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist eine ähnliche Abweichung auf. Daher erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt wurde. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen ist jedoch gestiegen, weshalb dies mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Clean Vision diskutiert wurde. In den letzten Tagen dominieren jedoch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Clean Vision-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Clean Vision-Aktie sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht derzeit neutral bewertet wird.