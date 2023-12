Clean TeQ Water, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Clean Teq Water-Aktie hat in der technischen Analyse einige negative Bewertungen erhalten. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 0,32 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,28 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -12,5 Prozent zum GD200 und zur Bewertung "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage hat mit einem Stand von 0,32 AUD einen Abstand von -12,5 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt sich jedoch ein neutraleres Bild. Der RSI7 liegt bei 58,62 Punkten und der RSI25 bei 55,77 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Clean Teq Water-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Basiswerte.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv, mit positiven Themen, die an acht Tagen vorherrschten. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten Tagen konzentrierte sich die Diskussion verstärkt auf positive Themen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine positive Einschätzung. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung werden positiv bewertet, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Wert für die Clean Teq Water-Aktie führt.