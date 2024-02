Clean TeQ Water Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Clean Teq Water Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, wobei der aktuelle Kurs von 0,335 AUD um +8,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Für die vergangenen 200 Tage wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +4,69 Prozent liegt. Demnach wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Clean Teq Water ist laut Diskussionen in sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden weder deutlich positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clean Teq Water Aktie liegt bei 57,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,3, was ebenfalls eine Bewertung als "Neutral" für die letzten 25 Tage ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Clean Teq Water eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" einstuft.