Clean TeQ Water Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die jüngsten Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein zwiespältiges Bild über Clean Teq Water. Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber dem Unternehmen, wobei es fünf positive und ein negatives Tage gab. An sieben Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Clean Teq Water daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Clean Teq Water in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich für die Clean Teq Water-Aktie ein Durchschnitt von 0,32 AUD für den Schlusskurs aus den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,375 AUD (+17,19 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,31 AUD über dem gleitenden Durchschnitt (+20,97 Prozent), somit erhält die Clean Teq Water-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating. Zusammenfassend erhält Clean Teq Water also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass Clean Teq Water weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,35 und zeigt, dass Clean Teq Water auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält das Unternehmen auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Clean Teq Water also eine "Neutral"-Bewertung sowohl basierend auf der Stimmungsanalyse als auch in der technischen Analyse.