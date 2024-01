Clean Seed Capital Aktie: Das gab es noch nie!

Der Aktienkurs von Clean Seed Capital hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -41,18 Prozent erzielt, was mehr als 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Maschinen-Branche verzeichnete im selben Zeitraum eine mittlere Rendite von 12,55 Prozent, wobei Clean Seed Capital mit 53,72 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Clean Seed Capital-Aktie hat derzeit einen Relative Strength Index (RSI) von 50, was als neutral eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 21, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Clean Seed Capital beträgt derzeit 14,28, was 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt der Clean Seed Capital-Aktie liegt derzeit bei 0,11 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,09 CAD liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,06 CAD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird Clean Seed Capital auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

