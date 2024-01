Clean Seas Seafood Aktie: Das war ja klar …

Die Clean Seas Seafood-Aktie wird charttechnisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft. Der aktuelle Kurs von 0,26 AUD liegt 42,22 Prozent unter dem GD200 (0,45 AUD) und 18,75 Prozent unter dem GD50 (0,32 AUD). Dies deutet auf ein negatives Signal hin, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wird die Stimmung für Clean Seas Seafood als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Clean Seas Seafood-Aktie beträgt 75, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 58,82, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Clean Seas Seafood.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als eher neutral bewertet, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird daher auch die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.