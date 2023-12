Clean Seas Seafood Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Clean Seas Seafood-Aktie hat aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhalten, basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage, der bei 0,47 AUD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,26 AUD, was einem Unterschied von -44,68 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,37 AUD liegt mit einem Unterschied von -29,73 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung bezüglich der Clean Seas Seafood-Aktie wird als "Gut" eingestuft, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Befunden in sozialen Plattformen. Obwohl überwiegend positive Bewertungen vorliegen, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Clean Seas Seafood-Aktie als Neutral-Titel betrachtet. Der RSI7 liegt bei 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 88,1 liegt und ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.