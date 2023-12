Clean Seas Seafood Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell weist der RSI für Clean Seas Seafood einen Wert von 75 auf, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 88, was ebenfalls auf eine Überkaufung hindeutet und die Einstufung als "Schlecht" bestätigt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Clean Seas Seafood eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen eine positive Stimmung und an keinem Tag eine negative Stimmung verzeichnet wurde. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Clean Seas Seafood über einen längeren Zeitraum hinweg deuten auf eine mittlere Aktivität und eine gleichbleibende Stimmung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Clean Seas Seafood-Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im langfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Clean Seas Seafood eine eher negative Einschätzung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.