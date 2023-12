Clean Seas Seafood Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Clean Seas Seafood war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Themen diskutiert wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clean Seas Seafood-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 25, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage (76,47) an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien bezüglich Clean Seas Seafood war langfristig mittelmäßig, und es gab kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild abgegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Clean Seas Seafood-Aktie negativ sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Clean Seas Seafood-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI, der Diskussionsintensität und der technischen Analyse.