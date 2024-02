Clean Seas Seafood Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Clean Seas Seafood-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Kurs von 0,41 AUD gehandelt. Der letzte Schlusskurs von 0,275 AUD weicht daher um -32,93 Prozent vom Durchschnitt ab, was charttechnisch eine "Schlecht"-Bewertung darstellt. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 0,28 AUD und der letzte Schlusskurs nur um -1,79 Prozent davon entfernt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet zeigt, dass die Clean Seas Seafood-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert von 69,23 zeigt, dass die Clean Seas Seafood-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Clean Seas Seafood-Aktie charttechnisch neutral bewertet wird, die Anleger-Stimmung jedoch als positiv eingestuft wird. Die technische Analyse deutet auf keine überkauften oder -verkauften Signale hin, was zu einer neutralen Einschätzung führt.