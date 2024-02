Clean Seas Seafood Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI für Clean Seas Seafood liegt bei 43,75, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,74 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Analyse einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität für Clean Seas Seafood ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Clean Seas Seafood-Aktie in den letzten 200 Handelstagen 0,42 AUD betrug. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,3 AUD, was einem Unterschied von -28,57 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,28 AUD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Clean Seas Seafood-Aktie. Die überwiegend neutralen Themen führen zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens.

Zusammenfassend ist die Aktie von Clean Seas Seafood bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.