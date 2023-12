Mit Clean Power Hydrogen wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

In den letzten Wochen konnte bei Clean Power Hydrogen keine wesentliche Veränderung in Bezug auf Sentiment und Buzz festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die das Stimmungsbild beeinflusst hätten. Daher wird das Kriterium des Stimmungsbildes als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Clean Power Hydrogen für diese Stufe daher ein "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Clean Power Hydrogen überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überkauft ist, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält das Clean Power Hydrogen-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Clean Power Hydrogen in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt gesehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 20,15 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 12,25 GBP liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -15,92 Prozent. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".