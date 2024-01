Die Clean Power Hydrogen-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Clean Power Hydrogen ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aus diesem Grund wird die Aktie heute neutral bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Clean Power Hydrogen durchschnittlich ist, was auf eine normale Aktivität hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Clean Power Hydrogen beträgt 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 88,46 für 25 Tage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dies deutet auf eine schlechte Dynamik des Aktienkurses hin.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Clean Power Hydrogen-Aktie der letzten 200 Handelstage um 45,29 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -18,39 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf der technischen Analyse.