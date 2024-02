Clean Power Hydrogen Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Clean Power Hydrogen-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 18,6 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 8,5 GBP liegt, was einem Unterschied von -54,3 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (10,94 GBP) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Clean Power Hydrogen-Aktie beträgt derzeit 66,67, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 86, was als überkauft gilt und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Anleger-Stimmung gegenüber der Clean Power Hydrogen-Aktie. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen und führten zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem RSI, dem Sentiment und dem Buzz eine Gesamteinstufung der Clean Power Hydrogen-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating.