Clean Motion AB Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Wenn ein Titel überkauft ist, könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Clean Motion wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 59,86 Punkten, was darauf hinweist, dass Clean Motion weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte von 51,65, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Clean Motion wird als neutral eingestuft, da die Kommentare und Themen hauptsächlich neutral waren.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass Clean Motion sowohl auf langfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) als neutral eingestuft wird.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Clean Motion in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Clean Motion daher in allen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.