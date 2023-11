Clean Motion AB Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Clean Motion-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Clean Motion-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,86 und ein Wert für den RSI25 von 45,89, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Clean Motion-Aktie bei 1 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,964 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,6 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,98 SEK, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -1,63 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Auch die Stimmung und Kommentare der Anleger auf sozialen Plattformen deuten auf eine neutrale Einschätzung hin. Die Nutzer haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Clean Motion. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.