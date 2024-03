Clean Motion AB Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Clean Motion in den sozialen Medien nicht wesentlich verändert. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Diskussionsbeiträge zeigten weder eine Zunahme noch eine Abnahme. Insgesamt erhält Clean Motion daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Ein wichtiges Signal aus der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt für Clean Motion einen Wert von 26,67, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 41,1 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Clean Motion somit mit einer "Neutral"-Bewertung beurteilt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Clean Motion-Aktie um +2,6 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs sogar um +8,24 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Clean Motion-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.