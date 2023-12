Clean Motion AB Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Analyse der Clean Motion-Aktie zeigt interessante Entwicklungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Clean Motion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs der Clean Motion-Aktie mit 0,979 SEK derzeit +0,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Über den Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -2,1 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Clean Motion zeigen Werte, die auf eine neutrale Bewertung hindeuten, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich daher für die Clean Motion-Aktie eine neutrale Einstufung hinsichtlich der Diskussionsintensität, der Stimmungsänderung, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative-Stärke-Index.

