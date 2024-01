Clean Harbors Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs von Clean Harbors hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 43,05 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 27 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,02 Prozent verzeichnet, liegt Clean Harbors mit 36,02 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clean Harbors-Aktie weist einen Wert von 58 für die letzten 7 Tage auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegen im neutralen Bereich, was auf eine ausgeglichene Marktsituation hinweist.

Die Anleger-Stimmung bei Clean Harbors ist insgesamt sehr positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen beiden Wochen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

Die Analysten haben der Aktie von Clean Harbors in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einstufungen gegeben, mit 7 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Für die langfristige Einstufung ergibt sich daher ein "Gut". Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, liegt das Kursziel im Mittel bei 180,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 9,99 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Analysten für die Aktie von Clean Harbors.