Clean Harbors Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs von Clean Harbors hat in den vergangenen 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance von 54,95 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt nur um 7,75 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +47,2 Prozent im Branchenvergleich für Clean Harbors. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 149,4 Prozent im letzten Jahr, was Clean Harbors um 94,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert platziert. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Clean Harbors ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Clean Harbors-Aktie verzeichnete in den letzten 7 Tagen einen Wert von 70, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40,7, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Clean Harbors.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Bewertungen für die Clean Harbors-Aktie abgegeben, von denen alle 7 Bewertungen "Gut" waren. Kurzfristig wird die Aktie daher aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 180,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 3,43 Prozent darstellt. Insgesamt erhält Clean Harbors somit ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Clean Harbors-Aktie bei 158,24 USD verortet, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 174,51 USD, was einem Abstand von +10,28 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie ein "Gut"-Signal.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Clean Harbors-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.