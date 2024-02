Clean Harbors Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Clean Harbors-Aktie wird derzeit positiv bewertet, wie aus einer technischen Analyse hervorgeht. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 163,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 186,25 USD liegt, was einer Abweichung von +13,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (172,74 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+7,82 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Clean Harbors ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen wurden überwiegend positive Äußerungen und Meinungen festgestellt. Allerdings standen in den letzten Tagen auch einige negative Themen im Fokus, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Clean Harbors liegt bei 3,85, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,71, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt.

Analysten bewerten die Clean Harbors-Aktie derzeit ebenfalls positiv. In den letzten zwölf Monaten wurden 7 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 180,5 USD, was einem Abwärtspotential von -3,09 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Clean Harbors somit eine "Gut"-Bewertung aus verschiedenen Analyse- und Bewertungsfaktoren.