Clean Harbors Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Clean Harbors wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 17,28 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Clean Harbors-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist die Bewertung für den 25-Tage-RSI neutral, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Bei der Einschätzung des Sentiments und des Buzz-Faktors wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, wodurch die Gesamtbewertung für Clean Harbors als "Schlecht" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Bewertungen für die Clean Harbors-Aktie abgegeben, die alle als "Gut" eingestuft wurden. Innerhalb eines Monats wurden 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen abgegeben, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 180,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 3,29 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen bezogen. Als Ergebnis wird die Aktie von Clean Harbors mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.