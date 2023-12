Clean Harbors Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Clean Harbors Aktie wurde von Analysten in den letzten 12 Monaten 8 Mal positiv bewertet, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Langfristig wird der Titel somit von institutioneller Seite aus als "Gut" eingestuft. Auch die jüngsten Bewertungen der Analysten spiegeln dieses positive Bild wider, da die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie im letzten Monat ebenfalls "Gut" ist. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 184,14 USD, was eine Entwicklung von 4,18 Prozent erwarten lässt. Dies fällt in die Kategorie "Neutral"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien, die in den letzten 2 Wochen überwiegend positiv waren. In den letzten ein, zwei Tagen ist jedoch ein Anstieg an negativen Themen zu beobachten. Aufgrund dieser Stimmung erhält Clean Harbors auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Eine längerfristige Betrachtung des Aktienkurses zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Clean Harbors Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Aktien im Sektor "Industrie" eine Rendite von 33,7 Prozent erzielt hat, was überdurchschnittlich ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

