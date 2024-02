Clean Energy Fuels Aktie: Der absolute Knall!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Clean Energy Fuels eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Clean Energy Fuels daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt 0 Prozent im Vergleich zum Kursniveau. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

In den letzten 12 Monaten erzielte Clean Energy Fuels eine Performance von -45,25 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 26,37 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -71,62 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor lag die Rendite von Clean Energy Fuels um 71,62 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Clean Energy Fuels als überbewertet angesehen. Dies ergibt sich aus einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 114,94 im Vergleich zum Branchen-KGV von 27,45, was einer Überbewertung von 319 Prozent entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Empfehlung.