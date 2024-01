Clean Energy Fuels Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Energy Fuels":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Clean Energy Fuels wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Clean Energy Fuels überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der RSI25 weniger stark und liegt bei 50, was bedeutet, dass Clean Energy Fuels weder überkauft noch überverkauft ist. Infolgedessen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Clean Energy Fuels ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 114,94 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 31,44 liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Clean Energy Fuels in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Clean Energy Fuels unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Aktie von Clean Energy Fuels im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,02 Prozent erzielt, was 57,86 Prozent unter dem Durchschnitt (24,83 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.