Die Clean Energy-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Clean Energy eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und drei negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Clean Energy daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der bestimmt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Clean Energy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 65, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 65,29 keine überkauften oder überverkauften Signale. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Clean Energy verläuft derzeit bei 2,11 USD. Da der Aktienkurs bei 1,42 USD liegt, was einem Abstand von -32,7 Prozent entspricht, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,58 USD zeigt ebenfalls ein negatives Signal von -10,13 Prozent. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Wer in die Aktie von Clean Energy investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 28,24 Prozentpunkten erzielen. Dies zeigt, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

