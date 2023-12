Clean Energy Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Dividendenpolitik von Clean Energy wird von Analysten als negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektrische Ausrüstung" bei -28,14 Prozent liegt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der 200-Tages-Durchschnitt der Clean Energy-Aktie mit 2,08 USD bewertet, was einem deutlichen Abweichung von -27,88 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1,5 USD entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Clean Energy eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,57 USD, der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt Clean Energy auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zu Clean Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Dadurch wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Clean Energy liegt bei 58,33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,98, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt wird Clean Energy daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.