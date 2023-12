Clean Energy Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Clean Energy-Aktie wird derzeit in der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von -26,32 Prozent zur 200-Tage-Linie von 2,01 USD aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der Wert mit einem Abstand von -5,06 Prozent bei 1,56 USD im "Schlecht"-Bereich. Das Gesamtergebnis basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet daher ebenfalls "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Clean Energy in den vergangenen Wochen merklich verschlechtert und wird daher als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls mit "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. In den vergangenen Tagen wurden vor allem negative Themen rund um den Wert diskutiert, was die negative Bewertung weiter unterstreicht.

Die Untersuchung des Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis keine überkauften oder überverkauften Signale, weshalb Clean Energy hier ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt ergibt die Analyse also eine durchweg negative Bewertung für die Clean Energy-Aktie, basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Indikatoren.